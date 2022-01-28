Поранена під час стрілянини на території заводу 22-річна військовослужбовиця з Харківщини Жанна прийшла до тями. Про це розповів генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, стан інших військових стабільний. Двох чоловіків будуть переводити із реанімації до стаціонару.

"Робимо все можливе, щоб її стабілізувати, гемоглобін вже віднявся до 90 - це майже норма. Маємо зробити ще потім одну операцію, щоб стабілізувати хребет. Вона прийшла до свідомості, хоче розмовляти, трубка заважає", - розповідає гендиректор.

Сергій Риженко каже: жінці треба зробити ще одну операцію. За 27 січня їй вже перелили чотири літри крові.

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