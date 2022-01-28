У Кропивницькому четверо свідків не з'явилися на судове засідання у справі вбивства Діани Хріненко. Про причини неявки суд та прокуратуру не повідомили, каже прокурор обласної прокуратури Костянтин Клюкін.

О 12:00 біля Кіровського районного суду в Кропивницькому п’ятеро людей тримали плакат, на якому фото загиблої Діани Хріненко та напис "Пожиттєве вбивці".

"Ми підтримуємо цю родину вже другий рік. Я брала участь навіть в пошуках Діани. Вбивцю треба посадити довічно", – сказала учасниця акції Ірина Подкользіна.

Суспільне Кропивницький П'ятеро людей тримали плакат біля Кіровського районного суду

Мама загиблої школярки Олена Хріненко каже, востаннє судове засідання було два місяці тому. "Його відклали через хворобу одного з суддів і постійно не з'являються свідки".

О 12: 30 почали засідання. Четверо свідків, які не прийшли, повістки отримали, сказав Костянтин Клюкін. "У зв’язку з цим у мене буде клопотання щодо приводу свідків".

Суспільне Кропивницький Мама Олена Хріненко у суді тримає фотографію загиблої доньки Діани Хріненко

Захисник підозрюваного Олександр Урсаленко участь брав онлайн. "Я вважаю за необхідне, щоби сторона обвинувачення вжила заходи, аби свідки цього кримінального провадження прийшли на засідання".

Суддя Олександр Куценко ухвалив рішення про перерву до 10 лютого.

"З'являються всі присяжні, підозрюваний, захисники, але ж немає свідків. Один з них, який практично переховується, це – брат підозрюваного. Уже майже рік ми не можемо його ніяк дочекатися в суді", – сказала Олена Хріненко.

Суспільне Кропивницький Підозрюваний у вбивстві дівчини Микола Середніцький

Судові засідання у цій справі тривають третій рік.

Що відомо

16-річна жителька села Суботці Кропивницького району Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали півроку.

У березні 2019 року за 12 кілометрів від Суботців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать Діані, підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали у серпні 2019 року в Польщі. Це 28-річний житель сусіднього села Новотрепівка Микола Середніцький. Свою провину він не визнає.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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