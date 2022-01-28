Жителів Кіровоградщини підозрюють у виготовленні дитячої порнографії

Жительку Кіровоградщини та її співмешканця затримали за підозрою у розбещенні власних неповнолітніх дітей та виготовленні дитячої порнографії. Інформацію про це опублікували на офіційних сайтах Київської міської прокуратури та Національної поліції. Про підозру повідомили за статтею щодо виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує від десяти до 15 років позбавлення волі.

Інформацію про розбещення неповнолітніх хлопця і дівчини, створення та розповсюдження фото- та відеоматеріалів з ознаками дитячої порнографії за їхньої участі поліцейські отримали від австралійських колег. Попередньо встановили, що контент виготовляють на території України. В ході розслідування дітей ідентифікували: ними виявилися брат і сестра 2008 року народження, що проживають на території Кіровоградської області.

Слідчі встановили, що розбещення дітей відбувалось з 2018 року, до створення дитячої порнографії причетні їхня 33-річна матір та її співмешканець.

Чоловіка та жінку затримали та повідомили про підозру за статтею ”Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, або примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії”. Санкція статті – позбавлення волі на строк від дев’яти до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В діях підозрюваних вбачають ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України: зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення та проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи. Остаточну правову кваліфікацію нададуть під час розслідування.

Під час обшуків вдома у підозрюваних знайшли мобільні телефони з фото- та відеоматеріалами сексуального характеру за участі малолітніх дітей, банківські картки, комп’ютерна техніка, речі, які використовували для створення порнографічних матеріалів. Знайдене направили на експертизу, вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Дітей направили до соціальної служби у справах неповнолітніх, з ними працюють психологи.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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