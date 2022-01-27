Служба безпеки України заблокувала продаж фейкових COVID-сертифікатів у Кропивницькому. Щомісяця лікарі на цьому заробляли до 400 тисяч гривень, розповіла речниця Служби безпеки в області Юлія Ткач.

За інформацією речниці, фейкові сертифікати продавали в одній з поліклінік міста двоє сімейних лікарів. Вони вносили недостовірні дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я "eHealth" без фактичного проведення щеплення. Щомісяці лікарі видавали до 200 "сертифікатів". Вартість одного становила 2 тисячі гривень.

З власних джерел стало відомо, що таку схему продажу організували в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1.

Фото: пресслужба СБУ в області

Охочих отримати підробний сертифікат медики шукали серед пацієнтів, які не хотіли вакцинуватися та через особисті контакти родичів та знайомих. Незаконним бізнесом займалися більше півроку.

Під час обшуку працівники СБУ знайшли та вилучили:

фейкові сертифікати;

банківську карту, через яку здійснювалися розрахунки з "клієнтами";

мобільний телефон з доказами.

Медикам планують оголосити підозру за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку". Карається позбавленням волі від двох до п'яти років.

Що відомо

Перший випадок підробки сертифікатів про вакцинацію у Кропивницькому виявили 9 грудня. За словами речниці обласного управління Служби безпеки України Юлії Ткач, щодня виготовляли шість-сім підроблених сертифікатів. Робили це протягом пів року. За кожне таке свідоцтво брали по 2500 гривень. За інформацією джерела Суспільного, схему організували сімейні лікарі у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1.

Вдруге виявили підробку COVID-сертифікатів у Кропивницькому 13 грудня. Речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко розповіла, що "ковідні" документи про проведення вакцинації продавали за три тисячі гривень, не роблячи щеплень. За інформацією джерела Суспільного, обшуки проводили у Кропивницькій центральній районній лікарні.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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