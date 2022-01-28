У справі крадіжки двох кілометрів залізничної колії у Кропивницькому районі на понад п'ять мільйонів гривень оголосили підозру. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Про підозру повідомили сімом фігурантам справи. За версією слідства, організував крадіжку житель Полтавської області. Демонтували під’їзну колію у липні-вересні 2021 року.

Справу розслідували за статтею 185 Кримінального Кодексу "Крадіжка, вчинена у великих розмірах". Карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також

Жителів Кіровоградщини підозрюють у виготовленні дитячої порнографії

На підроблених COVID-сертифікатах у Кропивницькому заробляли до 400 тисяч щомісяця – СБУ

Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм