У Кіровському райсуді Дніпра розпочалось судове засідання про обрання запобіжного заходу нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який причетний до стрілянини на "Південмаші". Суспільне веде текстову трансляцію засідання.

Наразі Артемію Рябчуку повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та у викраденні зброї і боєприпасів. Йому загрожує від п’ятнадцяти років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

За загиблими через стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі 28-го та 29-го січня оголосили траур. Відповідне рішення ухвалив міський голова Борис Філатов.

17.15

Адвокат Артемія Рябчука Ігор Степанов вимагає закритого судового засідання, тому що справа стосується ситуації яка сталася на воєнному об'єкті. Судді пішли в нарадчу.

17.00

Суспільне Дніпро Зал суда

Пресу почали пускати до залу суда.

16.15

Підозрюваного Артемія Рябчука доставили до Кіровського райсуду Дніпра.

Доповнюється...

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