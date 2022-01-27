Солдат Національної гвардії Артемій Рябчук, який 27 січня розстріляв товаришів по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, раніше повідомляв командуванню про бійку між солдатами. У відповідь на повідомлення його назвали "стукачем".

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик.

" Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", — написала народна депутатка.

Що відомо

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — поранені. О 9:30 нападника затримали.

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