Глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський наказав вивчити умови несення служби призовників Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі: військовий Нацгвардії вранці 26 січня відкрив стрілянину. П'ятеро людей загинули.
"За моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", – повідомив Монастирський у Facebook.
Він також повідомив, що задовольнить рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Нацгвардії та запропонує на цю посаду генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.
"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення. Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", – додав він.
За словами Монастирського, усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.
Читайте також: Військовослужбовець Нацгвардії влаштував стрілянину у Дніпрі: п'ятеро людей загинули. Що відомо
Що відомо
- У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.
- Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгороднє Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.
- ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).
- П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.
- Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.
- Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!