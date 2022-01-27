Глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський наказав вивчити умови несення служби призовників Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі: військовий Нацгвардії вранці 26 січня відкрив стрілянину. П'ятеро людей загинули.

"За моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", – повідомив Монастирський у Facebook.

Він також повідомив, що задовольнить рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Нацгвардії та запропонує на цю посаду генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення. Одночасно мною внесено подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", – додав він.

За словами Монастирського, усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгороднє Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.

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