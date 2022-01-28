Доброзичливий, скромний, з дитинства мріяв бути військовим. Так пригадують Олександра Буганова вчителі Подакалинівської школи. Старший лейтенант військової частини 3021 Нацгвардії України, начальник караулу загинув під час стрільби у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу. 28 січня кореспонденти Суспільного побували в рідному селі чоловіка - Подокалинівці.

Подокалинівська школа. В ній навчався нацгвардієць Олександр Буганов.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Ніна Шестак- класна керівниця Сашка. Показує клас, де вони навчались.

Доброзичливий, тихий, скромний. Говорити про Сашка у минулому часі важко.Ніна Шестак розповідає - атмосферу у класі Олександр створював завжди.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

"Сашко такий був, він не розповідав багато про себе, але він завжди створював атмосферу в класі. Він не був таким вибуховим, емоційним. Компанія без нього ніколи не збиралась. Сашко завжди приймав участь в усіх їхніх зборах", - каже класна керівниця.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Пригадує Олександра і Таміла Таран. Жінка не лише вчителька хлопця, вона його сусідка. Говорить, Сашко зростав у неї на очах.

"Товаришував з моєю донькою, іншими сусідськими дітьми. Був оптимістичним, добрим, щирим. Міг згуртувати навколо себе і тому в дитинстві діти тягнулися до нього, а в дорослому житті гордилися ним, як справжнім героєм", - каже Таміла Таран.

З дитинства знала Олександра Марія Чучман. Вона сусідка родини Буганових.

"Знаєм добре, бо змалечку росли разом. Саша ходив з моєю дочкою в один клас, у них дуже дружний клас був. Він такий був душа їхнього класу. Їх тільки 4 хлопці були і 8 дівчат, у них дуже дружній клас був", - каже сусідка.

Після школи Олександр пішов в армію, далі служив у Нацгвардії, потім було Ато, Іловайський котел та полон.

"Саша бідний пережив, він же тоді й в тому Іловайському котлі був. Він був 91 в полоні. Як ми раділи, коли включили ТВ, а там показують як їх визволяють. Як ми раділи, що його випустили, а бачите як воно получилось..", - говорить Марія Чучман.

Після полону та реабілітації Олександр закінчив Харківську академію внутрішніх справ. Служив у Дніпрі. Мав захоплення - техніку та мотоцикли.

"Любив техніку, байки. Він на мотоциклах літав і в Херсон, він вже одружився і дружина позаду", - каже вчителька Таміла Таран.

"Великий, гарний мотоцикл і забрав він туди на Дніпро. Це його хобі було мотоцикли, транспорт. Що й казати хороший хлопець", - каже сусідка.

Олександру Буганову було 34. У нього лишилась дружина та двоє дочок, 5 та 2 роки.

Що відомо:

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. О 9:30 нападника затримали.

Нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який стріляв на заводі «Південмаш» та вбив п’ятьох людей, вручили підозру.

Під час стрілянини загинули троє військовослужбовців з Херсонщини: Артем Левківський, Леонід Чернік та Олександр Буганов.

До лікарні Мечникова доставили чотирьох поранених нацгвардійців, які отримали вогнепальні поранення під час нічного чергування у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу.

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