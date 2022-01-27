"Стан важкий". У Дніпровській лікарні прокоментували стан поранених у стрілянині

Військовослужбовець Нацгвардії влаштував стрілянину у Дніпрі: п'ятеро людей загинули, ще п`ятеро поранені. Про стан чотирьох поранених, які знаходяться у лікарні Мечникова, на брифінгу розповів директор лікарні Сергій Риженко.
За його словами, 27 січня з 4.50 до 6.40 ранку до лікарні Мечникова доставили чотирьох поранених нацгвардійців. Вони отримали вогнепальні поранення під час нічного чергування у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу.
Сергій Риженко надав інформацію про стан кожного військовослужбовця.
Ігор, 25 років, солдат
Стан вкрай важкий. Він отримав вогнепальне проникаюче поранення живота. У чоловіка - розрив та контузія печінки. Друга куля потрапила у праве стегно. Крововтрата більше 1 літра. Чоловіку одразу зробили операцію та вилучи кулю з черевної порожнини.
Владислав, 22 роки, солдат
Стан важкий. У солдата вогнепальний перелам лівого стегна. Чоловіка прооперували та вилучили кулю в сантиметрі від стегнової артерії.
Денис, 19 років, старший солдат
Стан середньої тяжкості. Нацгвардієць отримав вогнепальне поранення лівої сідниці.
Жанна, 22 роки, старший солдат
Дівчина поступила до лікарні останньою о 6.40 ранку. Стан дівчини вкрай важкий. У неї проникаюче вогнепальне поранення черевної порожнини в області пупка, куля вийшла в спині і зламала хребет. Величезна внутрішня кровотеча - 3 літри крові. Через жінку пройшли три кулі. Ще дві кулі пройшли через праве коліно та праве плече. Лікарі боряться за її життя.
Ще один поранений зараз знаходиться у 16-й міській лікарні.
Читайте також
- Військовослужбовець Нацгвардії влаштував стрілянину у Дніпрі: п'ятеро чоловік загинули. Що відомо
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро