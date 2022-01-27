"Стан важкий". У Дніпровській лікарні прокоментували стан поранених у стрілянині

Військовослужбовець Нацгвардії влаштував стрілянину у Дніпрі: п'ятеро людей загинули, ще п`ятеро поранені. Про стан чотирьох поранених, які знаходяться у лікарні Мечникова, на брифінгу розповів директор лікарні Сергій Риженко.

За його словами, 27 січня з 4.50 до 6.40 ранку до лікарні Мечникова доставили чотирьох поранених нацгвардійців. Вони отримали вогнепальні поранення під час нічного чергування у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу.

Сергій Риженко надав інформацію про стан кожного військовослужбовця.

Ігор, 25 років, солдат

Стан вкрай важкий. Він отримав вогнепальне проникаюче поранення живота. У чоловіка - розрив та контузія печінки. Друга куля потрапила у праве стегно. Крововтрата більше 1 літра. Чоловіку одразу зробили операцію та вилучи кулю з черевної порожнини.

Владислав, 22 роки, солдат

Стан важкий. У солдата вогнепальний перелам лівого стегна. Чоловіка прооперували та вилучили кулю в сантиметрі від стегнової артерії.

Денис, 19 років, старший солдат

Стан середньої тяжкості. Нацгвардієць отримав вогнепальне поранення лівої сідниці.

Жанна, 22 роки, старший солдат

Дівчина поступила до лікарні останньою о 6.40 ранку. Стан дівчини вкрай важкий. У неї проникаюче вогнепальне поранення черевної порожнини в області пупка, куля вийшла в спині і зламала хребет. Величезна внутрішня кровотеча - 3 літри крові. Через жінку пройшли три кулі. Ще дві кулі пройшли через праве коліно та праве плече. Лікарі боряться за її життя.

Ще один поранений зараз знаходиться у 16-й міській лікарні.

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