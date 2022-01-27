Один з поранених під час стрілянини у Дніпрі - військовослужбовець з села Азовське Генічеської громади Херсонської області. Це Денис Наместник.

Про це повідомляє видання Новий візит.

"Денис Наместник народився в Азовському і закінчив місцеву школу. Наразі проходив строкову службу, до завершення якої залишалося 5 місяців" - повідомляє видання.

Що відомо:

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. О 9:30 нападника затримали.

Державне бюро розслідувань клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для затриманого військовослужбовця Нацгвардії, який розстріляв караул при отриманні зброї. 20-річному Артемію Рябчуку у найкоротші терміни також проведуть експертизу психологічного стану.

Під час стрілянини у Дніпрі загинули троє військовослужбовців з Херсонщини: Артем Левківський, Леонід Чернік та Олександр Буганов.

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