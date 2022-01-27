Серед загиблих під час стрілянини у Дніпрі є військовослужбовці з Херсонщини

Під час стрілянини у Дніпрі загинули троє військовослужбовців з Херсонщини: Артем Левківський, Леонід Чернік та Олександр Буганов.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ляшок, Артем Левківський народився 16 грудня 2000 року. Проживав у місті Олешки. За словами директорки школи, яка була класною керівничкою, він був привітним та веселим. Брав участь у міській самодіяльності. В Олешківській 4 школі він провчився 10 класів, вступив до Херсонського кулінарного училища. 18 листопада 2020 року був призваний на військову строкову службу до Національної гвардії України. Після строкової служби залишився і надалі у військовій частині продовжувати службу.

Родом з Каховки Леонід Чернік. Як розказала кореспондентка Суспільного Ольга Ляшок, яка зараз перебуває у Каховці, Леонід навчався у місцевій школі №5. 2017 року закінчив її. Був гарним хлопцем. Був на строковій службі, залишилось дослужити 3 місяці. Перед цим навчався на електрозварювальника. Однокласники сказали, що всі прийдуть прощатися з Леонідом.

Староста Ювілейної сільської ради Роман Пустовой розповів Суспільному, що вбитий Олександр Буганов також родом з Херсонської області, а саме – з села Подокалинівка.

"Олександр Буганов родом з Подокалинівки. Він 1987 року народження. Чоловік був учасником АТО, був у полоні. Після того як повернувся, пішов на контрактну службу. В Подокалинівці у нього залишились батьки, дружина з ним була у Дніпрі, бо Олександр там проживав", - каже староста сільської ради.

Військкомати наразі інформацію не дають.

Що відомо:

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. О 9:30 нападника затримали.

Державне бюро розслідувань клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для затриманого військовослужбовця Нацгвардії, який розстріляв караул при отриманні зброї. 20-річному Артемію Рябчуку у найкоротші терміни також проведуть експертизу психологічного стану.

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