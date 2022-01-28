Закарпатське дербі: "Ужгород" та "Минай" зіграли внічию у товариському матчі

ФК "Ужгород" та ФК "Минай" зіграли внічию у тренувальному спарингу — 1:1. Матч відбувся на штучному полі стадіону "Авангард" в Ужгороді, — повідомили на сайті ФК "Ужгород".

Відкрити рахунок першими змогли "ужгородці". На 9-ій хвилині у штрафному майданчику сфолили проти Івана Станковича. Гол з пенальті забив Олександр Глагола — 1:0.

Фото: ФК "Ужгород"

Зрівняти рахунок "минайці" змогли на 40-ій хвилині, відзначився гравець, який перебуває на перегляді — 1:1.

Всередині другого тайму фолив вже Станкович. Футболіст отримав червону картку за підкат позаду.

Фото: ФК "Ужгород"

У підсумку команди зіграли внічию. Наступний матч "Ужгород" проведе 30 січня проти "Мункача". ФК "Минай" продовжить підготовку до сезону, а з 1 лютого відправиться на збір у Туреччину.

Фото: ФК "Ужгород"

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram