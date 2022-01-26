Повернувся в Україну: бразилець Жонатан Ліма перейшов у ФК "Ужгород"

Новим гравцем першолігового “Ужгорода” став Жонатан да Сілва Ліма. Бразилець 26 січня підписав з контракт з командою. Про це повідомляє сайт футбольного клубу.

Ліма грає на позиції центрального півзахисника. 30-річний футболіст добре знайомий з українським чемпіонатом, адже виступав за “Львів” в УПЛ (відіграв 22 матчі протягом 2018-20) та “Кремінь” в Першій лізі (у сезоні 2020-21 провів 9 матчів), — інформують на сайті ФК "Ужгород". Бразилець також виступав на Батьківщині — за “Фламенго-СП”, “Гуаратінгету”, “СЕР Кашиас”, “Ікасу”, “Ітуано”, “Веранополіс”, “Португезу Деспортос”, “Крісіуму”, “Греміо Новорізонтіно”. Протягом 2021 року Ліма виступав за “Аль-Месаймір” у Катарі та “Кіфісію” у Греції.

У коментарі ФК "Ужгород" гравець розповів: “Я був дуже радий запрошенню тренера і директора, зроблю все можливе, щоб зберегти команду в Першій лізі. В “Ужгорода” дуже хороший проєкт, я планую залишитися тут надовго”, — зазначив Ліма.

Що відомо:

"Ужгород" розпочав зимовий тренувальний збір 20 січня. Команда планує готуватися вдома, а також в Угорщині. Взимку команду покинули Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук, Сергій Машталір та Михайло Готра. Натомість "Ужгород" підписав Олександра Глаголу, а також взяв в оренду в "Миная" Івана Станковича.

"Ужгород" у дебютному для себе сезоні в Першій лізі після 20-ти турів йде на передостанній 15-й сходинці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 очок. У 21-му турі чемпіонату закарпатська команда вдома прийматиме "Краматорськ": матч мають зіграти 19 березня 2022-го року.

У сезоні 2021-2022 Першої ліги беруть участь 16 команд. Дві найкращі здобувають путівки в УПЛ. Третя й четверта команди Першої ліги зіграють у плей-оф проти проти 13-ї та 14-ї Прем'єр-ліги. Чотири найгірші команди (13-те, 14-те, 15-те та 16-те місця у турнірній таблиці) вилітають у Другу лігу. А клуб, який фінішував на 12-й позиції, проведе матч плей-оф проти представника Другої ліги.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram