Закарпатські футбольні клуби розпочали зимові тренувальні збори. Як в готуються "Минай", "Ужгород" та "Мункач" — у матеріалі Суспільного.

"Минай"

Закарпатський футбольний клуб "Минай" готується до весняної частини чемпіонату УПЛ. Команда вийшла з відпустки 14 січня. З нового року "минайців" очолив екснаставник "Олександрії" Володимир Шаран, який вже має досвід роботи в Ужгороді — був тренером в ФК "Закарпаття" в сезоні 2007-2008. Новий наставник повідомив, що пріоритетним завданням є залишити команду в Прем'єр-лізі.

Взимку "Минай" втратив одного з лідерів — Олександр Петрусенко перейшов в угорський "Гонвед".

Закарпатська команда наразі тренується вдома на Закарпатті. 22 січня "минайці" провели спаринг-матч в Угорщині — з рахунком 1:0 поступились "Дебрецену".

Наступний товариський матч "Минай" зіграє 28 січня проти "Ужгорода" на стадіоні "Авангард".

Фото: ФК "Дебрецен"

"Ужгород"

Представник Закарпаття в Першій лізі з відпустки вийшов 20 січня. Головний тренер Богдан Блавацький повідомив, що взимку команду покинули Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук, а також Сергій Машталір.

Наразі тренерський штаб команди потенційних новачків, — інформують на сайті клубу. "Ужгород" підписав ексгравця "Полісся" та "Миная" закарпатця Олександра Глаголу.

Команда готується в Ужгороді на стадіоні "Авангард". 28 січня підопічні Богдана Блавацького зіграють проти "Миная", а 30 січня запланований спаринг-матч з "Мункачем", — повідомив наставник.

Фото: ФК "Ужгород"

"Мункач"

Мукачівська команда розпочала зимову підготовку до відновлення сезону в Другій лізі 24 січня, — повідомили на сайті клубу. Тренуватиметься колектив вдома — на базі у селі Дерцен Мукачівського району.

Головний тренер Віталій Шумський розповів: "Мункач" проведе товариські матчі проти "Ужгорода", івано-франківського "Прикарпаття", луцької "Волині" та ставищенського "Любомира".

Наставник також повідомив, що наразі переглядають потенційних новачків для створення конкуренції в команді.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram