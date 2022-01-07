Закарпатські футболісти Віктор Ряшко й Василь Пиняшко перейшли в угорський клуб

Українські футболісти Віктор Ряшко і Василь Пиняшко перейшли в клуб "Kazincbarcikai SC", який виступає у третьому дивізіоні Угорщини. Про це повідомили на сайті команди. Наразі гравці разом "KBSC" готуватимуться до весняної частини чемпіонату.

Василь Пиняшко та Віктор Ряшко у грудні 2021-го року припинили співпрацю з ФК "Ужгород", тож перейшли в угорську команду як вільні агенти. Обом футболістам 29 років. За літньо-осінній період у Першій лізі нападник Василь Пиняшко провів за закарпатську команду 20 матчів, віддав дві результативні передачі, голів не забивав, півзахисник Віктор Ряшко відіграв за "ужгородців" також 20 ігор, відзначився 5 разів (4 голи — з пенальті), а також віддав дві гольові передачі.

Що відомо:

Опісля завершення літньо-осінньої частини сезону в Першій лізі "Ужгород" покинули 10 футболістів. Тренер розповів про причини.

"Ужгород" у дебютному для себе сезоні в Першій лізі після 20-ти турів йде на передостанній 15-й сходинці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 очок. У 21-му турі чемпіонату закарпатська команда вдома прийматиме "Краматорськ": матч мають зіграти 19 березня 2022-го року.

У сезоні 2021-2022 Першої ліги беруть участь 16 команд. Дві найкращі здобувають путівки в УПЛ. Третя й четверта команди Першої ліги зіграють у плей-оф проти проти 13-ї та 14-ї Прем'єр-ліги. Чотири найгірші команди (13-те, 14-те, 15-те та 16-те місця у турнірній таблиці) вилітають у Другу лігу. А клуб, який фінішував на 12-й позиції, проведе матч плей-оф проти представника Другої ліги.

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