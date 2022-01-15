Пріоритетним завданням нового тренерського штабу ФК "Минай" залишається збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі. Про це в інтерв'ю клубній пресслужбі "Минаю" заявив головний тренер команди Володимир Шаран. Після 18 турів "Минай" перебуває на 15 сходинці чемпіонату.

Новий головний тренер "Минаю" Володимир Шаран розповів про основні завдання команди у весняній частині УПЛ.

"Якщо ми всі будемо однодумцями. Будемо всі виконувати умови тренувального процесу, умови для футболістів — звичайно будемо намагатися робити все можливе для того, щоб виконати це завдання. Десь я бачу, що хлопцям не вистачає психологічної впевненості. Для цього потрібна одна перемога. Бажано у перших матчах весняної частини чемпіонату. Це додасть впевненості", — розповів головний тренер команди.

За його словами, команда потребує 5-6 футболістів для підсилення складу.

"Центральна вісь команди повинна бути бойовою. Починаючи від воротаря. На даному етапі ми в пошуках досвідченого воротаря. Хотілося б одного центрального захисника, опорного півзахисника, адже Петрусенко покинув команду. У кожну ланку потрібен гравець", — зазначив Володимир Шаран.

Головний тренер "Минаю" розповів, що команда розпочала тижневе тренування в Ужгороді. Після контрольного поєдинку у Дебрецені, 23 січня команда повернеться до тренувальної бази на Закарпатті. З 1 до 23 лютого команда проведе тренувальні збори у Туреччині.

Що відомо:

Володимир Шаран став новим тренером футбольного клубу "Минай" 14 січня;

Попереднім клубом тренера була "Олександрія". У травні 2021 року у клубі повідомили про припинення співпраці з Володимиром Шараном;

Минай перебуває на передостанній, 15-ій, сходинці УПЛ. За 18 турів команда виборола 10 очок.

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