ФК "Ужгород" підписав колишнього гравця "Минаю" та "Полісся"

Футболіст Олександр Глагола став гравцем футбольної команди "Ужгород". Про це повідомили на сайті ужгородського клубу. Футболіст приєднається до зимової підготовки команди до старту весняної частини чемпіонату Першої ліги.

Контракт з ФК "Ужгород" Олександр Глагола підписав 13 січня. Він став першим новачком команди у 2022 році.

"Дуже радий, що повернувся в рідний край. Приходячи сюди, розумію ситуацію, в якій є наразі команда. Хочу допомогти їй виконати завдання — не вилетіти з Першої ліги. Докладу максимум зусиль для виконання цього завдання. Дуже сподіваюсь, що в нас все вийде", — цитує футболіста сайт ужгородського клубу.

Гравці ФК "Ужгород" наприкінці січня розпочнуть підготовку до весняної частини Першої ліги. 19 березня "Ужгород" прийматиме Краматорськ на стадіоні "Авангард" у обласному центрі.

Наразі команда перебуває на 15-ій сходинці Першої ліги. У активі команди — 16 залікових пунктів.

Що відомо про футбольну кар'єру Олександра Глаголи: