ФК "Ужгород" підписав колишнього гравця "Минаю" та "Полісся"

Футболіст Олександр Глагола став гравцем футбольної команди "Ужгород". Про це повідомили на сайті ужгородського клубу. Футболіст приєднається до зимової підготовки команди до старту весняної частини чемпіонату Першої ліги.
Контракт з ФК "Ужгород" Олександр Глагола підписав 13 січня. Він став першим новачком команди у 2022 році.
"Дуже радий, що повернувся в рідний край. Приходячи сюди, розумію ситуацію, в якій є наразі команда. Хочу допомогти їй виконати завдання — не вилетіти з Першої ліги. Докладу максимум зусиль для виконання цього завдання. Дуже сподіваюсь, що в нас все вийде", — цитує футболіста сайт ужгородського клубу.
Гравці ФК "Ужгород" наприкінці січня розпочнуть підготовку до весняної частини Першої ліги. 19 березня "Ужгород" прийматиме Краматорськ на стадіоні "Авангард" у обласному центрі.
Наразі команда перебуває на 15-ій сходинці Першої ліги. У активі команди — 16 залікових пунктів.
Що відомо про футбольну кар'єру Олександра Глаголи:
- 24-річний закарпатець виховувався у свалявській ДЮСШ, у сезоні 2011-12 виступав за моршинську “Скалу”, з 2012 до 2014 захищав кольори “Мукачева”;
- Протягом майже п’яти років (з 2014 до 2019) грав за юнацькі склади донецького “Шахтаря”. Грав у юнацькій Лізі чемпіонів УЄФА 2014/15 та 2015/16. У сезоні 2018/19 був капітаном молодіжної команди донеччан.
- У чемпіонаті 2019-20 виступав за “Минай (зіграв 16 матчів, відзначився одним забитим голом у Першій лізі), також провів один поєдинок в УПЛ;
- У 2021-му році Олександр Глагола виступав за житомирське “Полісся” у Першій лізі (19 зіграних поєдинків).