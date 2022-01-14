ФК "Минай" офіційно оголосив нового тренера команди. Ним став Володимир Шаран

Володимир Шаран став новим тренером футбольного клубу "Минай". Про це 14 січня повідомили на сайті закарпатської команди. Останній клуб у якому працював Шаран — "Олександрія".

У повідомленні "Минаю" зазначили, що разом з Володимиром Шараном у тренерський штаб команди увійшов Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Що відомо про Шарана:

Як тренер Володимир Шаран розпочав свою кар’єру в криворізькому "Кривбасі", потім у кропивницькій "Зірці". Працював тренером і в Ужгороді – з вересня 2007 по квітень 2008-го очолював "Закарпаття";

Під час тренування "Олександрії", Шаран з командою вигравав Першу лігу, вивів їх в УПЛ, де у сезоні 2016/17 його команда зайняла 5 місце і вперше в історії здобула право виступати в єврокубках. За підсумками сезону 2018/19 років його "Олександрія" вперше посіла 3 місце в УПЛ. У сезоні 2019/20 команда виступала в груповому раунді Ліги Європи;

У травні 2021 року у ФК "Олександрія" повідомили про припинення співпраці з Володимиром Шараном.

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