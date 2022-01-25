Команда учасник вищої ліги Угорщини "Кішварда" підписала контракт із закарпатським воротарем Михайлом Готрою. Гравець разом з футболістами "Кішварди" брав участь у тренувальних зборах у Туреччині, але контракт підписали 25 січня, — повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.

У повідомленні клубу зазначили, що Михайло Готра замінить Марка Немета, який покинув "Кішварду".

"Я отримав чудову можливість з цим контрактом. Однак, мені є ще куди вдосконалюватися. Попереду багато роботи", — цитує Михайла Готру пресслужба футбольного клубу.

Напередодні, Михайло Готра провів два сезони у складі ФК "Ужгород", який виступав спочатку у Другій лізі А чемпіонату України, а згодом і у Першій лізі України.

У складі "Кішварди" вже грають троє закарпатців: Віктор Гей, Василь Хіміч та Ярослав Гелеш.

Що відомо:

ФК "Кішварда" посідає другу сходинку у вищій лізі Угорщини. За 17 матчів команда виборола 34 очки. Попереду тільки ФК "Ференцварош" (35 очок);

Найближчий матч "Кішварди" відбудеться 29 січня. Команда зіграє на виїзді проти "Дебрецена".

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram