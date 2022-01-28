До київської тероборони записалися близько 600 людей — КМДА

До лав київської територіальної оборони записалися вже близько 600 людей.

Про це Суспільному повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко.

"Приблизно до 600 резервістів, але ще багато потрібно, тому що чисельність резервістів значно збільшена з першого січня. Штат бригади у два рази збільшений. Ще кілька тисяч людей нам потрібні", — розповів він.

За словами Крищенка, щоб забезпечити пункти постійної дислокації, за програмою захисту столиці на рік виділено 40 мільйонів гривень, а на три — 110 мільйонів. У цей бюджет закладено кошти на приведення в належний стан необхідної кількості приміщень.

Водночас він відзначив, що наразі невідомі точні терміни завершення необхідної підготовки.

Що відомо

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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