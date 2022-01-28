У міськраді пояснили, чому черкаським учням не продовжать "дистанційку"

Міністерство освіти і науки України рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. Однак черкаські школярі із понеділка, 31 січня, навчатимуться у звичайному режимі, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Богдан Бєлов.
Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації щодо переведення на "дистанційку" керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Однак ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Черкасах дозволяє продовжувати навчання у звичному режимі, зауважив посадовець.
"Із понеділка, 31 січня, учні навчатимуться в очному режимі", — розповів він.
Станом на 28 січня учні черкаських шкіл навчаються дистанційно. Таке рішення прийняли у зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти.
За інформацією головного управління Нацполіції та управління Служби безпеки України в Черкаській області, "мінера" затримали.
Що відомо
- Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.
- Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
- 14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.
- 25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України