У міськраді пояснили, чому черкаським учням не продовжать "дистанційку"

Міністерство освіти і науки України рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. Однак черкаські школярі із понеділка, 31 січня, навчатимуться у звичайному режимі, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Богдан Бєлов.

Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації щодо переведення на "дистанційку" керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Однак ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Черкасах дозволяє продовжувати навчання у звичному режимі, зауважив посадовець.

"Із понеділка, 31 січня, учні навчатимуться в очному режимі", — розповів він.

Станом на 28 січня учні черкаських шкіл навчаються дистанційно. Таке рішення прийняли у зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти.

За інформацією головного управління Нацполіції та управління Служби безпеки України в Черкаській області, "мінера" затримали.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

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