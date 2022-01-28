Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарг прокурорів щодо запобіжного заходу народному депутатові Петру Порошенку на 11 лютого через відсутність матеріалів справи.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"У минулу п'ятницю надійшли апеляційні скарги прокурорів щодо рішення Печерського суду у справі Петра Порошенка, було здійснено авторозподіл, визначили колегію суду, у понеділок були здійсненні всі процесуальні дії, призначення апеляційних скарг, які надійшли станом на сьогодні об 11:00 годин, і були повідомлені учасники, а також направлено запит до Печерського суду, про надіслання матеріалів. Станом на зараз матеріали не надійшли", — повідомив суддя.

Тим часом під будівлею Апеляційного суду міста Києва зібрали декілька сотень учасників акції на підтримку Порошенка.

Фото: Суспільне

Сам Порошенко закликав усіх єднатися на тлі можливої загрози вторгнення Росії, а також звинуватив Офіс президента у зриві цього засідання.

"Влада нас боїться. Боїться набагато більше, ніж Путіна. І тому Офіс президента віддав наказ Печерському суду не передавати документи в апеляційний суд, зірвав це судове засідання, бо вони ще не підібрали компромату на суддів, які мають підібрати незаконне рішення", — заявив нардеп.

Захисник Петра Порошенка назвав сьогоднішнє засідання скасовано небажання влади передати матеріали справу апеляційному суду.

Фото: Суспільне / Гончарук Ліля

"Сьогодні ми бачимо, що ми приїхали до апеляційного суду і начебто через те, що не доставили матеріали справи засідання не відбудеться. Ми бачимо що ця справа, яка на мою думку, не була чисто юридичною. Ми перейшли в площину піару. Бо ви розумієте, що це не якась спецоперація привезти кілька папок із документами з Печерського суду до апеляційного суду. Чому так сталося, чому не привезли ці матеріали, чому вони залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду? Я не знаю, але маю припущення. Ми бачимо, і ми про це говорили, що відбувається тиск на офіс генпрокурора", — зазначив Новіков.

Фото: Ліля Гончарук / Суспільне

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