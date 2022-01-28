Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарг прокурорів щодо запобіжного заходу народному депутатові Петру Порошенку на 11 лютого через відсутність матеріалів справи.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
"У минулу п'ятницю надійшли апеляційні скарги прокурорів щодо рішення Печерського суду у справі Петра Порошенка, було здійснено авторозподіл, визначили колегію суду, у понеділок були здійсненні всі процесуальні дії, призначення апеляційних скарг, які надійшли станом на сьогодні об 11:00 годин, і були повідомлені учасники, а також направлено запит до Печерського суду, про надіслання матеріалів. Станом на зараз матеріали не надійшли", — повідомив суддя.
Тим часом під будівлею Апеляційного суду міста Києва зібрали декілька сотень учасників акції на підтримку Порошенка.
Сам Порошенко закликав усіх єднатися на тлі можливої загрози вторгнення Росії, а також звинуватив Офіс президента у зриві цього засідання.
"Влада нас боїться. Боїться набагато більше, ніж Путіна. І тому Офіс президента віддав наказ Печерському суду не передавати документи в апеляційний суд, зірвав це судове засідання, бо вони ще не підібрали компромату на суддів, які мають підібрати незаконне рішення", — заявив нардеп.
Захисник Петра Порошенка назвав сьогоднішнє засідання скасовано небажання влади передати матеріали справу апеляційному суду.
"Сьогодні ми бачимо, що ми приїхали до апеляційного суду і начебто через те, що не доставили матеріали справи засідання не відбудеться. Ми бачимо що ця справа, яка на мою думку, не була чисто юридичною. Ми перейшли в площину піару. Бо ви розумієте, що це не якась спецоперація привезти кілька папок із документами з Печерського суду до апеляційного суду. Чому так сталося, чому не привезли ці матеріали, чому вони залишили нашу апеляційну скаргу без розгляду? Я не знаю, але маю припущення. Ми бачимо, і ми про це говорили, що відбувається тиск на офіс генпрокурора", — зазначив Новіков.
Що відомо
- Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко має з'являтись в суд та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.
- У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.
- П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах. Після цього п'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду.
- Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.
- Запобіжний захід Петру Порошенку обирає слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов. Його у 2017 році призначив сам Петро Порошенко, при цьому той не пройшов перевірку Громадської ради доброчесності. Більше про Олексія Соколова читайте в нашому матеріалі.
- Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.
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