Новий рекорд. Кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшилася на 34 тисячі

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.

Як повідомили у пресцентрі МОЗ, серед нових хворих 5341 дитина та 808 медиків.

Також за добу шпиталізовано 3 342 людини, 144 — померли, 6142 — одужали.

Найбільше хворих виявили на Івано-Франківщині — 2807. На другому місці за кількістю нових випадків — Львівська область (2793), на третьому — Київ (2384).

За добу щеплення проти хвороби зробили 81 098 людей. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу – 27 228 людей, додаткову — отримали 705 людей, бустерну – 24 980 людей.

Усього, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей.

Що відомо

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 4847 дітей та 797 медпрацівників.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19, який останнім часом спостерігається в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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