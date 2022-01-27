За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4 847 дітей та 797 медпрацівників.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за добу госпіталізовано – 3 016 осіб, 5 237 — одужали, 154 — померли.

До цього найбільшим добовим показником захворюваності було 28477 — 4 листопада 2021 року.

Також протягом 26 січня 82 360 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, дві дози – 14 549 494 людини, додаткову дозу отримала – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей.

Що відомо

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу

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