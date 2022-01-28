Зеленський призначив Лебедя виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ №35/2022 опубліковано на сайті президента.

"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", – ідеться в документі.

Попереднім указом №34/2022 президент звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії України.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання Зеленському про призначення командувачем Національної гвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади через трагедію в Дніпрі.

Він також повідомив, що задовольнить рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Нацгвардії та запропонує на цю посаду генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгороднє Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.

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