Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про відставку. Про це він заявив на брифінгу у Дніпрі.

"Сьогодні я написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання Президенту України про відставку від виконання обов'язків", – сказав посадовець.

Командувач Нацгвардії України зазначив: за будь-якою надзвичайною подією є певні наслідки, є причини, як вона могла бути допущена, в цьому розбиратимуться фахівці.

"Моїм наказом сьогодні зранку командування полку було відсторонено від виконання обов'язків, щоб вони не могли впливати на хід розслідування – це командир полку, начальник штабу полку і заступник командира полку по роботі з особовим складом", - доповнив Микола Балан.

Медичний огляд службовці проходять щодня

Також, під час брифінгу, командувач Національної гвардії України та заступник міністра МВС Євгеній Єнін повідомили: медичний огляд службовці проходять щодня.

"І медичний огляд, і медичні дослідження здійснюються на щоденній основі. Ознак негативних не було виявлено. Більш детально з'ясують слідчі", – повідомив посадовець.

Микола Балан розповів: відповідно до особових документів затриманий Артемій Рябчук був здоровим починаючи від призову до несення воєнізованої служби. Проте один зі співслужбовців повідомив, що напередодні поведінка затриманого привернула його увагу.

"Один з військовослужбовців сказав, що затриманий напередодні був замкненим. На годину раніше прокинувся перед несенням варти. На запитання, чому прокинувся раніше відповів, що «година нічого не вирішує». Зараз з цим співслужбовцем працює слідчий", – повідомив командувач Нацгвардії.

Як врятувалися

Загалом у будівлі перебували 23 особи, п'ятеро з яких були на службі, інші – у спальних приміщеннях.

За словами Командувача, затриманий намагався зайти до іншої спальної кімнати, але поки перезаряджав автомат, особи, які перебували у кімнаті, встигли забарикадуватися

"Варта, де сталась подія, налічує 23 службовців. П'ятеро були на службі, інші – у спальних приміщеннях. В кімнаті відпочинку, куди Рябчук не зміг потрапити, було вісім людей. Вони забарикадувались. Зберегли життя", – розповів посадовець.

Матеріальна допомога

Командувач Нацгвардії зазначив: близько 1 млн 800 тис грн буде виплачено родинам загиблих службовців Нацгвардії. Держава та Нацгвардія беруть на себе поховання загиблих.

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