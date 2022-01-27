У випадку прямої агресії РФ київське метро буде використовуватися як бомбосховище, заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Як діятиме метрополітен у разі надзвичайної ситуації, як відбуватиметься пасажирський рух у таких умовах та чи необхідно буде оплачувати проїзд, Українське радіо дізнавалося в Наталії Макогон, заступниці начальника КП "Київський метрополітен".

Подвійне призначення метро було запланованим на етапі будівництва

Київський метрополітен працює як об’єкт подвійного призначення — як транспорт і як об’єкт цивільного захисту з 1960 року. Перші станції метрополітену були запущені в розпал "холодної війни", тому подвійне призначення було запланованим ще на етапі будівництва.

Тренування для персоналу метрополітену та суміжних служб (медики, рятувальники, правоохоронці, спецслужби) є регулярними. З 2014 року з’явилися анонімні дзвінки про замінування станцій, коли в режимі реального часу ми проводимо евакуацію людей, зачиняємо, перевіряємо станції та здійснюємо інші необхідні дії у таких випадках.

Метро перевозитиме пасажирів із потенційно небезпечного місця у безпечне, поки це буде можливо

Інфраструктуру метрополітену постійно підтримують у стані готовності. Щодо перебування людей, то зараз відбулися зміни в нормах цивільного захисту. Вже не використовуються ті методи ведення військових операцій, які були актуальними під час Першої чи Другої світових воєн. Відповідно змінилися методи роботи з цивільним населенням у разі необхідності.

Метрополітен перевозитиме пасажирів із потенційно небезпечного місця у потенційно безпечне, поки це буде можливо. Людей не триматимуть під землею, якщо буде можливість вивезти їх у потенційно безпечне місце.

Навчання персоналу метрополітену відбувається у нічний час та за графіком, зважаючи на короткий нічний час, адже метрополітен працює з 5:40 ранку і до 00:30.

За необхідності метрополітен перевозитиме людей впродовж усього можливого періоду в звичайному режимі руху підприємства. Тобто пасажири заходитимуть на станції, сідатимуть в поїзди та їхатимуть на ті станції, які є безпечними. Є норми закриття інфраструктури, якщо їх буде досягнуто, то метрополітен зачиниться.

Метрополітен як укриття забезпечує перебування в підземній інфраструктурі

У випадку надзвичайної ситуації, киян перевозитимуть залежно від пасажиропотоку, графіки перевезень будуть регулюватися. Для перевезення масових пасажиропотоків можуть бути залучені додаткові поїзди. Такий план перевезення формується, зважаючи на конкретну ситуацію, день та випадок.

Щодо того чи потрібно буде платити за проїзд у випадку надзвичайної ситуації і як відбуватиметься рух пасажирів у підземці, то у таких ситуаціях, усі вказівки надходять із Центрального штабу і це стосуватиметься не лише метрополітену, а всіх транспортних підприємств. Будуть дані чіткі вказівки щодо оплати проїзду.

Метрополітен, як укриття забезпечує перебування в підземній інфраструктурі або евакуацію до безпечного місця. Людина повинна мати з собою теплі речі, їжу, необхідні документи. Доступ до питної води буде, але інших додаткових вигод немає. Йдеться лише про збереження вашого життя, ліжок чи додаткового харчування не буде.

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