У випадку нападу Росії київське метро стане бомбосховищем — Кличко

Київська міська влада має план на випадок вторгнення Росії в Україну. Київський метрополітен буде використовуватися як бомбосховище.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу "Настоящее время", створеному "Радіо Свобода" та "Голосом Америки".

"Дана інформація по бомбосховищах, які знаходяться поблизу тих чи інших об’єктів. Ключовим бомбосховищем у місті Києві також буде Київський метрополітен, котрий, не дай Боже, у випадку години "Ч" буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу", – заявив Віталій Кличко.

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