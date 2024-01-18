На могилі Монастирського зображений дрон, який долетів до Москви — Геращенко

На могилах загиблих в авіатрощі у Броварах 18 січня 2023 року міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і його першого заступника Євгена Єніна зображені дрони.

Про це повідомив ексрадник глави МВС Антон Геращенко у фільмі "Незавершений політ".

За його словами, на могилах стилізовано зобразили дрони, до розробки і виробництва яких були причетні Монастирський і Єнін.

Дрон, зображений на могилі Дениса Монастирського не має назви через питання безпеки. Цей дрон був одним із перших, які долітали до Москви, і бомбардував її. Інший дрон, який називають "Баба Яга" він зображений схематично на могилі Євгена Єніна. Цей дрон кожен день знищує "орків", їхню техніку. І Денис, і Євген зробили величезний внесок в те, щоб у нас був дроновий щит", — сказав Геращенко.

Дрон на могилі Дениса Монастирського. Кадр з відео

Що відомо про падіння гелікоптера у Броварах 18 січня

У Броварах Київської області впав гелікоптер, унаслідок катастрофи загинуло керівництвоМВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. За останніми даними загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 25, з них — 11 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.

В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи.Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.

Наприкінці липня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у розслідуванні причин аварії гелікоптера у Броварах зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.