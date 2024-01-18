18 січня минає рік після трагедії у Броварах, коли у місті між дитячим садком та житловим будинком впав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 людей. Серед них — очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та перший заступник глави МВС Євген Єнін. До роковин трагедії створили фільм "Незавершений політ".

Спогадами про Дениса Монастирського зокрема поділився Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Він був першокласним. Перші особи держави бачили, як я кілька разів прилюдно пропонував Денисові помінятися навіть місцями", — сказав він.

За словами Головкома, Монастирський завжди заходив у штаб угруповання, "нормально спілкувався з командирами", у штаб бригади, штаб батальйону.

"Він намагався зрозуміти яким чином це працює. І коли він звідти повертався він мені висловлював своє бачення того, що він побачив. Не критикуючи. Він казав: "От я побачив так. Все ж правильно?" Я кажу: "Ні, не правильно". Ми записували зауваження", — сказав Залужний.

За його словами, глава МВС був одним з перших, хто після початку війни прийшов до армійських командирів.

"Мабуть, один з перших, хто прорвався до нас у підземелля, був Денис. Він приїхав до нас із Женею. Це було... Щоб не вночі 24 числа (24 лютого 2022 року, — ред.). Він з'явився у нашому житті. Він не міг з'явитися через тиждень. А в мене таке відчуття, що він взагалі від нас не відходив", — сказав Головком.

За словами Залужного, Монастирський був постійно поруч, щоденно приходив на пульт управління і дивився карти.

"Він був скрізь, він був у процесі. Київщина — так, Чернігівщина — так, Херсонщина, Харківщина — так. Він щоденно був на пункті управління, щоденно дивився карти. Ми спілкувалися постійно. Чесно скажу, що, я з командувачами угруповань, мабуть, рідше розмовляв, ніж з Денисом. Таке враження що ми мали постійно бути поряд", — сказав він.

Про появу Сил оборони

Залужний зазначив, що з оголошенням воєнного стану, підпорядковані МВС структури, такі як НГУ, ДПСУ, в питаннях застосування перейшли у підпорядкування головнокомандувача ЗСУ. Водночас в питаннях генерації цих сил, їхньої підготовки, забезпечення все залишалося у МВС.

"І фактично їм з Женею (Денису Монастирському і Євгену Єніну, — ред.) довелося займатися справою явно не характерною для МВС. Це було складне завдання для двох цивільних людей, яким потрібно було зрозуміти, що таке система управління, розібратися як вона будується, що таке система забезпечення, що таке система застосування, чому вчать в академіях і не один рік. А у них часу не було", — розповів генерал.

За словами Головкома, в тому, що в Україні з'явилося поняття Сили оборони, є заслуга Монастирського і Єніна.

"В пресі часто звучить "Сили оборони". Сили оборони — це і ЗСУ, і НГУ, і ДПСУ, а зараз і підрозділи Нацполіції. Те, що ми стали Силами оборони це досягнення цих двох людей. Я не знаю чи хтось інший зміг би це зробити, хто хотів би зануритися у цей процес. А вони це зробили. Це їхня заслуга", — сказав він.

"У нього, мабуть, в дитинстві була мрія. Він 100% десь бачив себе військовим. Керівник державного рівня який під час війни намагався розуміти її суть. Це... Браво. Більше нічого додати", — додав Залужний.

Про бронеавтомобіль для Головнокомандувача ЗСУ

Залужний зізнався, що перший свій броньований автомобіль отримав від Монастирського після початку повномасштабного вторгнення.

"Головнокомандувач мирних часів це особа на яку не дуже звертають увагу і в мене не було броньованого автомобіля. Ну, не було і не було. Навіть вже, коли йшла війна, ми їздили на наради в ОПУ на звичайному авто. І якось, абсолютно випадково, він каже: "А що машина не броньована?" Я кажу: "Ні, у нас нема". Через годину до мене прибіг водій з "квадратними очима" і каже: "Вам там Денис Анатолійович... (машину передав, — ред.)". Я на цій машині довго їздив, а потім у нас з'явився бронеавтомобіль", — розповів він.

Найкращий стрілець

За словами Головкома, Монастирський був неперевершеним стрільцем.

"Скажу чесно, попри те, що я генерал і понад 30 років прослужив в армії, знаю усю зброю, яка існує у світі, Денис був не перевершений у стрільбі. Він використовував автомати, рушниці, пістолети і в нашій компанії він був кращий. Я завжди був другий. І що головне, Денис робив це граючись. Бере стріляти — максимальні показники, бере кинути гранату — з першого разу (потрапляє у ціль, — ред.)", — сказав Залужний.

Про армію дронів

За словами Залужного, Монастирський і Єнін допомогли реалізувати ідею про армію дронів.

"Колись увечері озвучили цю ідею про армію дронів. Це була весна. У нас закінчилися снаряди і виникла ідея, що треба відійти від стволів і підняти ці снаряди у повітря саме дронами. Увечері ми обговорили цю ідею і буквально наступного дня у нас з'явився Женя Єнін і каже: "А я вже це бачу! Оце можна, можна, можна..." І чи не в той же день вони нас обох (Залужного і начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, — ред.) "за коси" і потягнули в навчальний центр і показали ось воно як. Поки воно б у нас крутилося у кабінетах і виносилися концепції, там вже ця справа повним ходом рухалася завдяки цим двом людям, які відчули, що ось вона ота "зернинка", яку ми розвиваємо і зараз", — сказав він.

"Багато українців, покоління українців мають його пам'ятати, бо він дуже багато зробив для того, що вже є зараз. І наслідком його роботи, яку він встиг зробити буде наша перемога", — додав Залужний.

Що відомо про падіння гелікоптера у Броварах 18 січня

У Броварах Київської області впав гелікоптер, унаслідок катастрофи загинуло керівництвоМВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. За останніми даними загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 25, з них — 11 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.

В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи.Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.

Наприкінці липня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у розслідуванні причин аварії гелікоптера у Броварах зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.