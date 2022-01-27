Декомунізація по-миколаївськи: барельєф Леніна передадуть до музею

В адміністрації Інгульського району міста Миколаєва визначилися щодо подальшої долі барельєфа Леніна, який є частиною пам’ятника "Юність" та підлягає декомунізації. Барельєф передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова адміністрації Інгульського району міста Миколаєва Ганна Ременнікова.

Як розповіла посадовиця, пам’ятник перебуває на балансі департаменту житлово-комунального господарства. Поки вирішують, хто зможе фахово зробити демонтаж.

“Думаю, що підрядник зробить це швидше і краще. Передамо до краєзнавчого музею, нехай буде пам’ятка для нас”, — сказала Ганна Ременнікова.

Фото: Олександра Греся/Суспільне Миколаїв Сучасний стан пам'ятника "Юність"

За словами голови громадської організації "Бузький Гард" Іллі Зелінського, монумент хоча і має культурну складову, але також містить пропаганду комуністичного режиму.

“Наче вже і виконком дав згоду на те, що треба його демонтувати. Згідно з усіма законодавчими нормами і Закону "Про декомунізацію", це, по факту, є елементом пропаганди тоталітарного режиму. Ніхто не каже, що знищити. Організували музей тоталітаризму, який засуджує усі тоталітарні режими. Туди його помістили разом з усіма пам’ятниками. Так, це - пласт історії, це робота скульптора, я нічого не маю проти скульптора, який це робив", — розповів Ілля Зелінський.

Фото: Олександра Греся/Суспільне Миколаїв Барельєф Леніну, який підлягає демонтажу

Ілля Зелінський сказав: якщо працівники адміністрації Інгульського району не демонтують барельєф та комуністичну символіку, тоді зроблять це силами організації.

“Ми чекаємо до 20-х чисел лютого. Ми не будемо робити це якось автономно або просто шкодити. Ми це зробимо у рамках законодавства. Ми спочатку прийдемо в районну адміністрацію, повідомимо про це. Такий у нас план дій. Ми не збираємось його кинути на місці, нехай у музей він відправиться", — сказав Ілля Зелінський.

За словами історика Валерія Чернявського, більшість пам'ятників радянської доби використовувалися як елемент монументальної пропаганди.

"Це елемент державної ідеології, який вже після 1991 року втратив свою актуальність. Фактично проблема не в тому, що демонтували пам’ятники присвячені Володимиру Ульянову, а проблема в тому, що вони втратили своє значення вже на пізніх етапах перебудови", ― розповів Валерій Чернявський.

За словами миколаївця Сергія Жданова, елементи пам’ятника не потрібно демонтувати, адже це історична пам’ятка.

"Я знаю його з дитинства, цей пам'ятник. Парк названо на честь комсомолу. Комсомол сам себе зжив, так би мовити, але там барельєфи. Чому за кордоном залишаються пам'ятники імператорам, царям і так далі? Це ж історія! І ми нікуди від цього не дінемося", ― сказав Сергій Жданов.

Один з творців пам’ятника Юрій Макушин говорить, що монумент варто зберегти у первісному стані.

Фото: Олександра Греся/Суспільне Миколаїв З особистого архіву Юрія Макушина — пам'ятник у 1978 році

"Розбивати, руйнувати, знімати і ставити в музеї — звичайно останнє краще. Зараз ми шукаємо заміну барельєфа Леніна на композицію. Треба знайти адекватну", — розповів Юрій Макушин.

За словами Ганни Ременнікової, роботи з демонтажу барельєфа Леніну розпочнуть, коли будуть сприятливі погодні умови.

Що відомо

Відкриття пам’ятного знаку Ленінському комсомолу відбулось 29 жовтня 1978 року на розі проспекту Богоявленського та вулиці Театральної. Зараз знак має назву “Юність”.

8 грудня 2021 року члени виконкому Миколаївської міськради прийняли рішення про демонтаж барельєфу Володимира Леніна, дошки з написом "Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ (всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді) в октябре 1978 года", а також дошки зі словами поета Володимира Маяковського "Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол".

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