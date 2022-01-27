На позиції ЗСУ у Луганській області намагалися проникнути диверсанти — штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму "тиші". Про це повідомляє штаб ООС.

"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України диверсійно-розвідувальної група противника намагалася проникнути у заборонену територію" — йдеться у повідомленні

Додали, що військовослужбовці зупинили диверсантів і вони відступили на тимчасово окуповану територію.

У штабі зазначили, що травмованих та загиблих військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій окупантів немає.

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Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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