Оманлива тиша. На передовій бійці готуються до раптових обстрілів

На Луганщині, неподалік Золотого, 19-го січня вдень, зберігалася тиша. Чому вона може бути оманливою, українські бійці розповіли журналістам Суспільного.

На позиції українських військових, в районі Золотого, добратися можна лише на бойовій машині піхоти. За словами Іллі, який був на бойовому чергуванні, він у війську півтора року. Каже — його мати родом із Горлівки. Хлопець мав друзів, які загинули на передовій. Тож не зміг стояти осторонь.

Для служби Ілля обрав піхоту, аби бути на передньому краї. Говорить, чи не щодня пересвідчується в тому, що втрачати пильність не можна ані на секунду.

"Вони раптово атакують. Тиша-тиша-тиша, а потім різко обстріл може бути. З підствольника може бути, з гранатомета", — розповів Ілля.

Такий обстріл, каже військовий ЗСУ Дмитро, може бути прикриттям для роботи снайпера.

"Вони сидять і вичікують. Противник, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб вони вилізли, спостерігали, звідки ведеться вогонь. І в той момент може спрацювати снайпер", — зауважив Дмитро.

Не гребує противник і великими калібрами, додають армійці. З початку нового року, неподалік Золотого, російські найманці кілька разів застосовували заборонене озброєння.

Що відомо

19 січня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню

18 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму "тиші" не зафіксовано

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