Окупанти стріляли біля Авдіївки, Шумів, Катеринівки та Майорська — штаб ООС

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки, Шумів, Катеринівки та Майорська.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.

Від початку 6 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Що відомо

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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