На фронті зберігається "тиша" — штаб ООС

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

Про це пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", — повідомили у штабі.

Що відомо

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber