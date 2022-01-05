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На фронті зберігається "тиша" — штаб ООС
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На фронті зберігається "тиша" — штаб ООС

Олександра Папіна
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На фронті зберігається "тиша" — штаб ООС фото: Штаб ООС

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", — повідомили у штабі.

Що відомо

  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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