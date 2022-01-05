На фронті зберігається "тиша" — штаб ООС

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
"Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", — повідомили у штабі.
Що відомо
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.