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Російські окупанти тричі відкривали вогонь — штаб ООС
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Російські окупанти тричі відкривали вогонь — штаб ООС

Олександра Папіна
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Російські окупанти тричі відкривали вогонь — штаб ООС Facebook

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Катеринівки, Кам'янки та Новотошківського.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - додали у штабі.

Від початку 8 січня порушень режиму тиші не зафіксували.

Що відомо

  • 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
  • 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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