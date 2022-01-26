Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи. Про це Стефанчук повідомив у парламенті після наради з головами фракцій.

Голова ВР також прокоментував мітинги підприємців, які почалися напередодні в урядовому кварталі.

"63 особи які були затримані Нацполіцією вони були відпущені. Ми проговорили (на нараді - ред.), і така пропозиція від керівників фракцій, щоб ця інформація була прокомунікована представниками МВС в межах відповідного брифінгу", — заявив Стефанчук.

Він також додав, що на нараді прозвучала пропозиція від голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева до кінця дня 26 січня подати в Раду відповідний законопроєкт, за яким до кінця 2022 року не будуть сплачувати штрафи підприємці, які не встановили РРО за умови, що вони його встановлять.

Його слова підтвердила в кулуарах журналістам глава фракції "Голос" Кіра Рудик: "Ми звичайно підтримуємо те, що з ФОПами потрібно говорити і вчорашня ескалація конфлікту вона відбулась через те, що влада не сіла за стіл перемовин з представниками масових акцій. Я думаю, що це відбудеться сьогодні. З боку парламенту наступні кроки мають бути такі: перемовини, фіксація того, яким чином буде додаткове відтермінування, бо очевидно, що в кризові часи неможливо виконувати всі прийняті закони".

Що відомо

25 січня під будівлею Ради в Києві на вулиці Грушевського відбувся масштабний мітинг підприємців "SaveФОП". Під час акції сталися сутички, затримали десятки людей, а ЗМІ навіть повідомили про одного загиблого мітингувальника. У поліції цю інформацію спростували.

26 січня через другий день мітингу підприємців Раду взяли під посилену охорону.

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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