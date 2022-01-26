"SaveФОП" день другий. Через мітинг підприємців Раду взяли під посилену охорону

Через мітинг підприємців "SaveФОП" під стінами Верховної ради посилено охорону. Однак попри проведення акції, рух по вулиці Грушевського вирішили не перекривати.

Рішення про посилення охорони було ухвалено після сутичок, які сталися між поліцейськими та мітингувальниками під час акції 25 січня. Тоді затримали 19 людей. Як повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 26 січня, усіх затриманих вже відпустили. Спікер також зазначив, що звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням "тримати ситуацію на контролі".

Єлизавета Серватинська / Суспільне

Натомість за словами одного з учасників акції Андрія Попова, підприємця із Житомира, 25 січня мітингувальники намагалися "мирно зайти до ВР коридором".

Єлизавета Серватинська / Суспільне

"Ми вчора ввечері після всіх подій, які влаштували тут правоохоронці, зібрались і вирішили оголосити про безстроково акцію і сьогодні збір на 9 годин зі всіх регіонів України. Зараз ви бачите людей небагато, Вчора люди дуже втомилися, їхали додому, сьогодні повертаються назад. Ми оголосили всеукраїнську акцію з вимогою до народних депутатів підтримати наш законопроєкт 5866-1 і проголосувати за нього. Він спрощує життя 2 млн підприємців нашої країни і в принципі не дає нам, грубо кажучи, померти від голоду", — розповів він, передає кореспондентка Суспільного.

Єлизавета Серватинська / Суспільне Андрій Попов, підприємець з Житомира

За його словами, наразі мітингувальники зустрічають депутатів і ведуть "роз'яснювальну роботу", описуючи недоцільність запровадження касових апаратів.

Єлизавета Серватинська / Суспільне

За словами іншої учасниці акції, вона вийшла на акцію, тому що не зможе дозволити собі оплачувати роботу бухгалтара.

"Добиваюся за свої права. Хочу годувати себе та свою сім'ю. Відкрила ФОПівця чесно без обману, сплачувати податки, але так як держава хоче нав'язати касові апарати, я працюю в селищі, де 600 людей по прописці тільки, а проживає ще менше. От подумайте, потягну я касові апарати із бухгалтером?", — розповіла Катерина Тараненко з Черкаської області.

У відповідь на запитання, що робитиме далі, підприємиця відповіла, що поїде на заробітки.

"Я закриюся, заберу дітей, поїдемо в Польщу. Я там була, щоб заробить, щоб відкритися. Я поїду назад, заробляти. І зможу забезпечити себе і своїх дітей", — відзначила жінка.

Єлизавета Серватинська / Суспільне Катерина Тараненко

"Я був і вчора, і сьогодні, чому? Намагаємося добитися від влади, щоб вони зрозуміли, що закони, які вони приймають — вони криві, вони дуже криві. Ходиш у податкову, читаєш, я навіть як людина без юридичної освіти, розумію, до чого воно приведе. Довгий час я не цікавився цим всім, але коли почав, зрозумів, що тебе з будь-якого боку можуть наказати. А ми вже казали, ФОПи відповідають своїм майном — мій будинок, моя машина, на яку я заробляв 10 років, і це в тебе можуть відібрати в одну мить за будь-якої причини. На це єдина причина — закон кривий, все криве, і до тебе можуть підійти і придумати шалений штраф, а потім скажуть: “давай домовлятися”, — наголосив підприємець з Нової Каховки Сергій.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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