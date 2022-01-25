Антимайданівці, які у 2014 році намагалися дестабілізувати ситуацію у Харкові, готують провокації у місті, заявляють у місцевому осередку "Національного корпусу". В обласному управлінні СБУ закликають політичні сили не створювати напруженості у суспільстві та повідомляти про усі відомі факти правоохоронцям.

Про активність колишніх "оплотівців" у Харкові соратники "Нацкорпусу" дізналися у спортзалі, розповів Суспільному лідер харківського осередку "Нацкорпусу" Констянтин Немічев.

"Є такий представник колишнього "Оплоту", він ходить по залу та пропонує спортсменам "роботу". Вони нам доповіли цю інформацію", — сказав Немічев.

У Telegram-каналі Немічева 25 січня з'явилася заява, в якій йдеться, що до Харкова "повертаються тітушки та члени колишнього "Оплоту".

"Окремо хочемо звернути на це увагу начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, який всіх запевняє, що для харків‘ян немає реальних загроз. Проте реальні загрози є і вони під боком", — йдеться у заяві, поширеній на офіційних сторінках "Нацкорпусу".

До правоохоронців з відповідною заявою члени "Нацкорпусу" не зверталися, сказав Суспільному Немічев: "Ми зараз проводимо власне розслідування. Коли буде фактаж, коли зрозуміємо, хто, як, для чого збирає, тоді будемо давати інформацію правоохоронним органам".

Служба безпеки України просить утриматися від спекуляцій та повідомляти про підготовку або вчинення протиправних дій правоохоронцям, прокоментувала Суспільному речниця Управління СБУ в Харківській області Лілія Домашенко.

"Якщо у вас є інформація стосовно підготовки або вчинення будь-яких протиправних дій, просимо звернутись до відповідних органів. Вкотре наголошуємо, що окремим політичним силам вигідно створювати напруженість в суспільстві з метою дестабілізації ситуації. В межах своєї компетенції ми здійснюємо весь комплекс заходів задля безпеки наших громадян і держави", — відповіла Домашенко.

З такою ж заявою напередодні до жителів регіону звернувся начальник УСБУ Харківщини Роман Дудін.

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