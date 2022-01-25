У Донецькій області окремі класи та школи переходять на дистанційне навчання через погіршення епідеміологічної ситуації із COVID-19.
У Покровську 37 класів шкіл Покровської громади відсьогодні перебувають на самоізоляції. Серед них - весь НВК 2. Через ГРВІ дистанційно працюють Гришинський ЗЗСО, ЗОШ 33 селища Шевченко, ліцей "Надія" та ще 12 окремих класів у різних школах. 7 груп дитсадків також відправлені на самоізоляцію через COVID-19
У Краматорську на дистанційному навчанні перебуває 39 класів, а у дитячих садках хворіє 15 вихователів.
У Слов'янську на самоізоляцію закрили 59 класів в яких навчаються 1478 школярів. Також з 26 січня школа №12 повністю переходить на дистанційне навчання.
Що відомо
- Донеччина за показниками захворюваності перейшла в "помаранчеву" зону
- На Донеччині від поліомієліту вакциновано близько 82% дітей до 6 років
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