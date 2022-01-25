У Донецькій області близько 82% дітей до 6 років вакциновані від поліомієлітуПоліомієліт - гостре інфекційне захворювання. Хвороба здатна перебігати із виникненням паралічів, іноді можуть закінчуватися смертю хворого.. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника управління охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко.
"У 2021 році у Донецькій області щеплення проти поліомієліту отримали: 81,3% дітей до 1 року, 82,5% дітей до 6 років. Офіційно 3 216 батьків відмовились щепити своїх дітей", — повідомив Олександр Педенко.
Олександр Педенко зазначив, що найбільше батьків відмовилося щепитися в Краматорському та Маріупольському районі.
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Олександр Педенко додав, що для захисту всіх невакцинованих дітей розпочата кампанія щеплення всіх дітей від 6 місяців до 6 років, які не отримали щеплення вчасно або отримали їх із порушенням календаря щеплень. В Донецькій області на цьому етапі потрібно щепити 6 117 дітей.
За словами Олександра Педенка, також навесні 2022 року заплановано проведення додаткової імунізації лікувальними каплями дітей до 6 років.
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