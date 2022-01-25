У Донецькій області близько 82% дітей до 6 років вакциновані від поліомієліту. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника управління охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко.

"У 2021 році у Донецькій області щеплення проти поліомієліту отримали: 81,3% дітей до 1 року, 82,5% дітей до 6 років. Офіційно 3 216 батьків відмовились щепити своїх дітей", — повідомив Олександр Педенко.

Олександр Педенко зазначив, що найбільше батьків відмовилося щепитися в Краматорському та Маріупольському районі.

Читайте також: Що таке поліомієліт і як його можна попередити

Олександр Педенко додав, що для захисту всіх невакцинованих дітей розпочата кампанія щеплення всіх дітей від 6 місяців до 6 років, які не отримали щеплення вчасно або отримали їх із порушенням календаря щеплень. В Донецькій області на цьому етапі потрібно щепити 6 117 дітей.

За словами Олександра Педенка, також навесні 2022 року заплановано проведення додаткової імунізації лікувальними каплями дітей до 6 років.

Читайте також

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber