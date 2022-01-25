Донеччина за показниками захворюваності перейшла в "помаранчеву" зону — Педенко

В Донецькій області перевищено коефіцієнт випадків інфікування COVID-19. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника управління охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко.

"За минулу добу виявлено 788 людей з підтвердженим COVID-19. З них 204 дитини. Решта показників в допустимих результатах і рівень захворюваності в області у два рази в середньому нижче ніж по Україні", — повідомив Олександр Педенко.

Олександр Педенко додав, що наразі в області зайнято 558 ліжок зайняті підтвердженими хворими на COVID-19 та 173 з підозрою на COVID-19. 429 хворих потребують кисневої підтримки, 22 людини на апараті штучної вентиляції.

Що таке "помаранчева" зона карантину

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки містить обмеження "жовтої" зони. Слід дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у півтора метра, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на десять квадратних метрів,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Що відомо

З 18 жовтня в "червону" зону адаптивного карантину потрапила Донецька область, а 6 грудня вийшла з неї. 30 грудня область вийшла з "помаранчевої" зони.

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