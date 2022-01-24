У Черкасах "замінували" один із коледжів

У Черкасах 24 січня "замінували" Черкаський художньо-технічний коледж.
Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.
"До поліції зранку 24 січня надійшло повідомлення, аналогічне до попередніх, про «замінування» закладу", – зазначила речниця.
Вона додала, що наразі приміщення перевіряють вибухотехніки та кінологи, людей евакуюють.
Що відомо
- Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли
- 13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
- 14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.
- Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.
- 18 січня надходило повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу, а 19 січня – про "замінування" цього ж закладу та двох гуртожитків.
- 20 січня школяр зі Сміли "замінував" школи в різних містах, бо хотів як у Черкасах перейти на дистанційне навчання.
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