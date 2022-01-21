Румунія назвала заяви Росії щодо присутності сил НАТО в країні "недоречними та безпідставними", а Болгарія наголосила, що сама вирішуватиме безпекові питання.

Так дві країни відреагували на вимогу Росії до НАТО не розміщувати свої збройні сили та зброю на території всіх інших держав Європи, які не були членами альянсу станом на 27 травня 1997 року. Про це йшлося у запропонованому Москвою проєкті договору із США щодо "гарантій безпеки". Серед цих країн Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Хорватія, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.

"Таке прохання неприйнятне і не може бути предметом переговорів, враховуючи, що позиція стримування і оборони безпосередньо повʼязана і є невідʼємною частиною механізму колективної оборони НАТО, щодо якого жодна третя країна не може мати права вето. Союзники рішуче заявили, що продовжать свою політику зміцнення безпеки та колективної оборони, в тому числі через присутність військ Альянсу на території східних союзників", — заявили у Міністерстві закордонних справ Румунії.

Своєю чергою прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що країна вже давно зробила свій вибір на користь НАТО.

"Ми самі у координації з нашими партнерами вирішуємо, як організувати оборону нашої країни", — наголосив він, передає Reuters.

Він також зазначив, що у НАТО не передбачена "нижча категорія членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або обмежено".

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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