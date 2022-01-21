У Бахмуті пенсіонерів на вакцинацію запрошують студенти та школярі. Так у місті реалізують проєкт "Інформуємо і мотивуємо мешканців Бахмутської ОТГ щепитися від COVID-19". Про це повідомляє журналістка Суспільного.

За словами координаторка волонтерів Єлизавета Портнова, проєкт спрямований на визначення упередження щодо вакцинації у літніх людей, надати достовірну інформацію про щеплення та залучити людей 60+ до вакцинації.

Школярка Поліна Бокова розповіла журналістам Суспільного, що після навчання у школі обдзвонює пенсіонерів та запрошує їх на вакцинацію.

За словами Поліни, її робота полягає в роз’яснені процедури вакцинації людям, яким за 60 років. Дзвінки із запрошенням на щеплення – перший етап проєкту.

"Для людей літнього віку це корисно, тому що вони можуть поспілкуватись. Можливо, хтось вагається і він реально жде якогось стимулу, щоб зробити вакцину", — додала Поліна.

Координаторка волонтерів Єлизавета Портнова розповіла Суспільному, що всього у проєкті залучені десять волонтерів – восьмеро студентів та двоє школярів.

Суспільне поспілкувалося з бахмутянами пенсійного віку, аби дізнатись чи робили вони щеплення.

Житель Бахмута Олег Колісниченко розповів, що отримав повний курс вакцинації

"Двічі, маю сертифікат. Жити хочу, як не дивно", — додав бахмутянин.

За словами місцевого жителя Миколи, він не робив щеплення й не планує.

"Не роблю, тому що не вірю цій державі, задарма нічого не буває", — розповів Микола.

За словами заступниці головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Олени Сологуб, у Бахмуті не вакциновано близько восьми тисяч жителів категорії 60+. На першому етапі волонтери запросять на щеплення 800 людей.

"Ми формуємо реєстр таких осіб, які не вакциновані зовсім, або ще не дійшли на другу або третю вакцинації, ми створюємо цей реєстр і волонтери спілкуються з цими пацієнтами для того, щоб їх запросити на вакцинацію", — додала Олена Сологуб.

Що відомо

Реалізує проєкт громадська організація "Бахмутська фортеця" у партнерстві з рухом Чесно та з Центром первинної допомоги м. Бахмута.

Проєкт є частиною загальноукраїнського проєкту "Громадськість за демократизацію", який виконує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за сприяння Європейського Союзу.

На наступному етапі окрім листівок та відеороликів, організатори планують влаштувати розіграш призів серед вакцинованих “Приведи бабусю – на щеплення виграй приз”.

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