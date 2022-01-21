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У Бахмуті пенсіонерів на вакцинацію запрошують студенти та школярі
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У Бахмуті пенсіонерів на вакцинацію запрошують студенти та школярі

Ганна Железняк Вікторія Левчук
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У Бахмуті пенсіонерів на вакцинацію запрошують студенти та школярі Суспільне Донбас

У Бахмуті пенсіонерів на вакцинацію запрошують студенти та школярі. Так у місті реалізують проєкт "Інформуємо і мотивуємо мешканців Бахмутської ОТГ щепитися від COVID-19". Про це повідомляє журналістка Суспільного.

За словами координаторка волонтерів Єлизавета Портнова, проєкт спрямований на визначення упередження щодо вакцинації у літніх людей, надати достовірну інформацію про щеплення та залучити людей 60+ до вакцинації.

Школярка Поліна Бокова розповіла журналістам Суспільного, що після навчання у школі обдзвонює пенсіонерів та запрошує їх на вакцинацію.

За словами Поліни, її робота полягає в роз’яснені процедури вакцинації людям, яким за 60 років. Дзвінки із запрошенням на щеплення – перший етап проєкту.

"Для людей літнього віку це корисно, тому що вони можуть поспілкуватись. Можливо, хтось вагається і він реально жде якогось стимулу, щоб зробити вакцину", — додала Поліна.

Координаторка волонтерів Єлизавета Портнова розповіла Суспільному, що всього у проєкті залучені десять волонтерів – восьмеро студентів та двоє школярів.

Суспільне поспілкувалося з бахмутянами пенсійного віку, аби дізнатись чи робили вони щеплення.

Житель Бахмута Олег Колісниченко розповів, що отримав повний курс вакцинації

"Двічі, маю сертифікат. Жити хочу, як не дивно", — додав бахмутянин.

За словами місцевого жителя Миколи, він не робив щеплення й не планує.

"Не роблю, тому що не вірю цій державі, задарма нічого не буває", — розповів Микола.

За словами заступниці головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Олени Сологуб, у Бахмуті не вакциновано близько восьми тисяч жителів категорії 60+. На першому етапі волонтери запросять на щеплення 800 людей.

"Ми формуємо реєстр таких осіб, які не вакциновані зовсім, або ще не дійшли на другу або третю вакцинації, ми створюємо цей реєстр і волонтери спілкуються з цими пацієнтами для того, щоб їх запросити на вакцинацію", — додала Олена Сологуб.

Що відомо

  • Реалізує проєкт громадська організація "Бахмутська фортеця" у партнерстві з рухом Чесно та з Центром первинної допомоги м. Бахмута.
  • Проєкт є частиною загальноукраїнського проєкту "Громадськість за демократизацію", який виконує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за сприяння Європейського Союзу.
  • На наступному етапі окрім листівок та відеороликів, організатори планують влаштувати розіграш призів серед вакцинованих “Приведи бабусю – на щеплення виграй приз”.

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