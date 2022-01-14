Як часто треба проходити тест на ВІЛ

У 2021 році на Донеччині та Луганщині близько 1200 осіб дізналися, що мають позитивний ВІЛ-статус. Захворювання на СНІД підтвердили у 190 людей, 150 з них померли.

Такі цифри наводить Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Суспільне поспілкувалось з командою Центру Консультування та тестування, яка реалізовує проєкт "Прискорення зусиль з подолання ВІЛ/СНІДу в Україні" за підтримки агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Вони розказали як часто треба проходити тестування на ВІЛ, де його можна зробити безкоштовно та як лікують ВІЛ в Україні сьогодні.

Центр консультування та тестування HealthLink працює у Краматорську з 2018 року. Тут можна конфіденційно пройти тестування на ВІЛ та Гепатит. Також співробітники центру надають психологічну та юридичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ.

Як часто треба робити тест на ВІЛ

Як розказала керівниця регіонального офісу у Краматорську Анастасія Смирнова, на сьогодні в Україні проживає 250 тисяч людей, які мають ВІЛ, 30% з них 80 тисяч не знають про свій діагноз. Тому кожен, хто піклується про своє здоров’я та якість статевого життя, має регулярно тестуватися на ВІЛ.

"Якщо у людини ризикована поведінка, (незахищені статеві акти, вживання ін’єкційних наркотиків, багато статевих партнерів з невідомим ВІЛ-статусом) треба проходити тестування на ВІЛ кожні три місяці. Людям, які мають постійного статевого партнера теж потрібно тестуватись", — розказала Смирнова.

Команда Центру консультування та тестування у Краматорську, фото: Суспільне Донбас Команда Центру консультування та тестування у Краматорську, фото: Суспільне Донбас

Протягом перших трьох місяців після інфікування організм людини виробляє антитіла до вірусу імунодефіциту. Тож у цей період тести можуть показати негативний результат. Тому необхідно зробити повторне тестування по закінченню цього терміну.

"Дуже важливо тестуватись якомога частіше. Бо це та хвороба, яка не має симптомів на початковій стадії. А довге й повноцінне життя з ВІЛ можливе лише за умови ранньої діагностики", — розказує керівниця проєкту.

Де можна пройти тестування на ВІЛ

У Краматорську експрес-тестування можна зробити у Центрі Консультування та тестування за адресою вулиця Дружби, 30, а також у сімейного лікаря або у Центрах СНІДу вашого міста.

"В нашому центрі пройти тестування на ВІЛ можна абсолютно безкоштовно та конфіденційно. Ми не вимагаємо жодного документа у людей, які до нас звертаються", — розказала керівниця регіонального офісу Анастасія Смирнова.

Якщо результат тесту позитивний, соціальний працівник Центру супроводжує людину до кабінету Довіри, де роблять додаткові аналізи, та допомагає стати на диспансерний облік.

фото: Суспільне Донбас Так виглядає негативний результат тесту на ВІЛ, фото: Суспільне Донбас

За інформацією співробітників Центру, сьогодні в Україні експрес-тест на ВІЛ можна зробити навіть вдома. Для цього необхідно замовити оральний тест на сайті, та дочекатися доставки Новою Поштою або забрати його в Центрі.

"Оральні тести на ВІЛ ми почали розповсюджувати з 2020 року, і за цей час в Краматорську ми видали 2 168 таких тестів", — розказала Анастасія Смирнова.

З 2018 року у Краматорську Проєктом протестовано на ВІЛ інфекцію 55 930 тисяч людей, 606 з них вперше дізнались про позитивний ВІЛ-статус.

Спеціалістка по зв’язках з громадськістю Поліна Завізіон, розказала історію людей, які випадково дізнались про те, що мають ВІЛ-інфекцію.

"До нас буквально перед новим роком звернулась жінка, яка отримала направлення від вузькопрофільного лікаря на стандартні аналізи, куди входить і аналіз на ВІЛ. Тест їй необхідно було пройти перед плановою операцією. Вона не мала часу їхати до свого сімейного лікаря в інше місто. У приватній лабораторії такі аналізи дорогі. Вона звернулась до нашого Центру, пройшла тестування, в неї виявили ВІЛ. На вдачу, її супроводжував чоловік, йому ми теж порадили пройти тестування, тест на ВІЛ показав наявність вірусу і в нього", — розказала Поліна Завізіон.

Наразі ця пара за допомогою соціального працівника вже стала на диспансерний облік, приймає терапію та відвідує психолога.

Чому необхідно стати на диспансерний облік

"Людина, яка має позитивний ВІЛ-статус, може жити повноцінним життям, народжувати здорових дітей", — каже Поліна Завізіон.

Ставати на диспансерний облік необхідно, бо без цього неможливо отримати лікування, яке безкоштовне для усіх громадян України. Лікування люди отримують у кабінеті довіри або у центрі СНІДу.

Вірус імунодефіциту людини – інфекція, яка легко контролюється Антиретровірусною терапією (АРВТ). Ці препарати максимально пригнічують розмноження вірусу та відновлюють імунну систему. Переривати терапію не можна.

"Інфекція залишається з людиною на все життя, як хронічне захворювання, але людина може жити повноцінним життям й дожити до глибокої старості", — розказала Завізіон.

Також за інформацією керівниці проєкту Анастасії Смирнової, бувають випадки, коли людина з ВІЛ-позитивним статусом відмовляється ставати на диспансерний облік та приймати АРВ-терапію. Але, потрапляючи до реанімації з різноманітними ускладненнями, вони розуміють, що без цієї терапії не обійтись, і починають лікування.

Також є сучасна розробка – це доконтактна профілактика ВІЛ (PrEp).

"Якщо у людини був випадок насилля чи статевий акт без презерватива з партнером, ВІЛ статус якого невідомий, потрібно звернутись у "Кабінет довіри" або у СНІД-центр протягом 72 годин та отримати там безкоштовний препарат постконтактної профілактики ВІЛ. А через три місяці пройти повторне тестування", — розказала Поліна Завізіон.

Суспільне.Херсон "Дуже важливо тестуватись якомога частіше. Бо це та хвороба, яка не має симптомів на початковій стадії. А довге й повноцінне життя з ВІЛ можливе лише за умови ранньої діагностики"

Наразі працівники Центру запрошують людей, які живуть з ВІЛ долучитись до групи довіри. Тут можна буде отримати психологічну підтримку й корисні знання про те, як жити з цією хворобою, знайти друзів та однодумців. Психологічну підтримку працівники Центру надають й родичам та близьким хворих.

Центр консультування та тестування працює з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, більше інформації про профілактику та діагностику ВІЛ можна дізнатись за телефонами центру: 067 466 46 09, 066 466 46 09, або на Національній гарячій лінії: 0 800 500 451.

Що відомо

HealthLink – це п’ятирічний проєкт, який реалізовуватиметься протягом 2017-2022 років у 12 регіонах України: Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Одеська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Херсонська, Миколаївська, Київська область та місто Київ. HealthLink Проєкт впроваджується МБФ "Альянс громадського здоров’я" в партнерстві з БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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