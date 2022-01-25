Зразки біоматеріалів дворічного хлопчика із Закарпаття, у якого виявили поліомієліт, відправили на аналіз до Києва. У дитини було порушення рухової функції. Про це Суспільному повідомила головна епідеміологиня Львівської області та керівниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко.
За її словами, порушення рухової функції — один із симптомів захворювання поліомієлітом. Наталія Тімко додала, 24 січня був готовий аналіз хлопчика, у нього виявили поліовірус другого типу.
Хлопчик лікується в "Охматдиті" у Львові
"Це є здичавілий вакцинний штам, такий самий виявили в дітей на Закарпатті. Тому зараз спеціалісти Закарпаття проводять епідрозслідування, де дитина могла заразитися. В Україні діє таке поняття, як епіднагляд за поліомієлітом: якщо дитина до 15 років звертається за медичною допомогою, в неї є ознаки порушення роботи м’язової системи, тобто парези чи паралічі, коли не може підняти ніжку, коли відсутні рефлекси, то лікарі з профілактичною метою беруть зразки біоматеріалів й скеровують у Київ у референс лабораторію для виявлення вірусів поліомієліту", — каже Наталія Тімко.
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Речниця Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит", де лікується хлопчик, Ірина Березовська сказала Суспільному, що хлопчик почувається краще, він хворіє коронавірусом.
Що відомо про ситуацію з поліомієлітом:
- 24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.
- Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.
- У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.
- "Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.
- Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.
- Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.