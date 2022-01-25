Зразки біоматеріалів дворічного хлопчика із Закарпаття, у якого виявили поліомієліт, відправили на аналіз до Києва. У дитини було порушення рухової функції. Про це Суспільному повідомила головна епідеміологиня Львівської області та керівниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко.

За її словами, порушення рухової функції — один із симптомів захворювання поліомієлітом. Наталія Тімко додала, 24 січня був готовий аналіз хлопчика, у нього виявили поліовірус другого типу.

Хлопчик лікується в "Охматдиті" у Львові

"Це є здичавілий вакцинний штам, такий самий виявили в дітей на Закарпатті. Тому зараз спеціалісти Закарпаття проводять епідрозслідування, де дитина могла заразитися. В Україні діє таке поняття, як епіднагляд за поліомієлітом: якщо дитина до 15 років звертається за медичною допомогою, в неї є ознаки порушення роботи м’язової системи, тобто парези чи паралічі, коли не може підняти ніжку, коли відсутні рефлекси, то лікарі з профілактичною метою беруть зразки біоматеріалів й скеровують у Київ у референс лабораторію для виявлення вірусів поліомієліту", — каже Наталія Тімко.

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Речниця Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит", де лікується хлопчик, Ірина Березовська сказала Суспільному, що хлопчик почувається краще, він хворіє коронавірусом.

Що відомо про ситуацію з поліомієлітом:

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

"Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.

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