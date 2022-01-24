Міський голова Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко ініціював проведення засідання правління Асоціації, щоб на ньому обговорити координацію зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах на тлі повідомлень про загрозу з боку Росії. Секретар Ради нацбезпеки України увечері 24 січня відреагував на заяву Кличка і закликав "збавити накал".

"На тлі обговорення останніми днями заяв щодо нібито ймовірного захоплення російським агресором Харкова як голова Асоціації міст України від імені АМУ хочу висловити місту Харкову і всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина і деякі інші регіони, що межують із Росією. Питання їхньої безпеки й обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України", – написав Кличко у Facebook.

"Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка", – додав він. Засідання відбудеться 28 січня в Києві, зазначив Кличко.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ради 24 січня закликав "збавити накал".

"Я б дуже просив, щоб всі були в спокої, тому що коли дехто із мерів, наприклад, пан Кличко збирається 28 числа збирати мерів для того, щоб вирішити в який спосіб вони будуть захищати нашу країну... Але у нас для цього є наші Збройні сили, які здатні дати відсіч у разі необхідності. І ситуація абсолютно контрольована", – додав Данілов.

Що відомо

На тлі повідомлень про загрозу наступу Росії президент Зеленський записав відеозвернення, де закликав українців не піддаватися паніці через можливу агресію та “зберігати спокій”.

За кілька днів в інтерв'ю The Washington Post Зеленський припустив, що у разі, якщо Росія розпочне вторгнення в Україну, “Харків може бути окупованим”.

Харківський міський голова Терехов сказав, що “нікому не дадуть захопити місто”.

Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ пояснив, що президент зробив "гіпотетичне припущення".

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