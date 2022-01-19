Вакциновані підлітки від 14 до 17 років зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію. Відповідну постанову планується підготувати до розгляду уряду у десятиденний термін. Таке рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів 19 січня.

Під час виступу заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що уряд пропонує "передбачити надання допомоги особам віком від 14 до 17 на придбання послуг у сфері освіти, харчування у закладах освіти, проживання у гуртожитках у закладах освіти, проходження додаткових предметів ЗНО, придбання друкарської продукції (книжок, періодичних видань) товарів спортивного призначення, шкільного приладдя, канцелярських виробів".

Раніше Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років. Також уряд повідомив, що найближчим часом планується затвердити порядок використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.

Що відомо

Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

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